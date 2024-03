Jeff Bezos tem US$ 196,4 bilhões - de onde vem o dinheiro dele?

Ele se formou na universidade de Princeton, e trabalhou em grandes empresas. Chegou a trabalhar em Wall Street, e se tornou vice-presidente de um fundo de investimentos aos 30 anos.

A sua fortuna vem principalmente da Amazon. Ele fundou a gigante do comércio eletrônico em 1994 em sua garagem em Seattle, nos Estados Unidos. Seus pais aportaram mais de US$ 200 mil no negócio. Em 2021, Bezos renunciou ao cargo de CEO da gigante varejista para se tornar presidente executivo. Atualmente, ele possui um pouco menos de 10% da empresa. A empresa hoje vale US$ 1,85 trilhão.

A Amazon começou como uma livraria online e desde então expandiu para uma variedade de outros produtos e serviços de comércio eletrônico. Ela inclui streaming de vídeo e áudio, computação em nuvem e inteligência artificial. Considerada a maior empresa de vendas online do mundo, a Amazon teve um papel fundamental no crescimento do comércio eletrônico e se tornou um modelo de vendas pela internet.

"Bezos teve o instinto" de apostar nos avanços do mercado, afirma Roger Kay, analista da Endpoint Technologies Associates. Mas também sobram críticas sobre seus métodos - incluindo baixar os preços o máximo possível. A Amazon também é vista como um rolo compressor da concorrência e é criticada pelas condições de trabalho de seus funcionários. Fez o possível, por exemplo, para impedir a criação de um sindicato no estado do Alabama, em 2021.

Bezos também é dono da Blue Origin, empresa aeroespacial que desenvolve foguetes desde 2000. Ele chegou a voar brevemente para o espaço em julho de 2021. A Blue Origin comprou um local de lançamento de foguetes no Texas e planejou introduzir uma espaçonave suborbital tripulada, New Shepard, em 2018 e um veículo de lançamento orbital, New Glenn, em 2020.

É dono do The Washington Post. Bezos comprou o jornal e suas publicações afiliadas por US $250 milhões em 2013.