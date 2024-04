É melhor alugar ou comprar um imóvel, como defende Nath Finanças?

É uma boa hora para comprar um imóvel?

Ao tentar saber se é uma boa financiar, você deve comparar os juros atuais com os dos últimos 10 anos. É o que diz Gabriel Redivo, sócio e diretor de gestão da gestora de patrimônio Aware Investments. Isso porque o financiamento é uma dívida de longo prazo. Se os juros estiverem abaixo da média histórica, é uma boa janela para compra. Do contrário, pode ser vantajoso esperar mais um pouco por juros mais oportunos e continuar no aluguel.

Se o consumidor já tem todo o dinheiro em conta para comprar a vista, hoje vale a pena alugar e deixar o dinheiro em investimentos. Para chegar a essa conclusão, Redivo lembra que o CDI acumulado nos últimos anos foi de 131,10%, ou cerca de 8,7% em termos anualizados. Com a taxa básica de juros em 10,75%, há uma oportunidade interessante ao observar a média histórica do CDI. Segundo ele, essa diferença de taxa influencia significativamente a decisão de compra ou aluguel de um imóvel.

Por exemplo: se o investidor paga R$ 2.500 por mês de aluguel em um imóvel avaliado em R$ 400.000, a taxa de aluguel anual seria de 7,5% ao ano. Caso encontre um investimento que ofereça um retorno superior a essa taxa de aluguel, pode ser mais vantajoso financeiramente optar pelo aluguel em vez da compra.

Mas o financiamento não é ruim. É essencial saber se o financiamento cabe no bolso, afirma Felipe Molinari, CEO da Mosaico Investimentos.

Compare o financiamento com o custo do aluguel. É uma boa simular quais seriam as parcelas do financiamento, considerando o valor disponível de entrada, e se elas seriam maiores ou menores que o aluguel pago no mesmo imóvel. Se as parcelas do financiamento forem muito mais altas, vale alugar e investir o restante.