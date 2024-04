Voa Brasil está prestes a começar: quem poderá comprar passagem a R$ 200?

O programa Voa Brasil, que vai oferecer passagens aéreas a R$ 200, deve ser anunciado nas próximas semanas, após uma série de adiamentos. A ideia da iniciativa é democratizar o acesso a tíquetes de voo e tem um público-alvo específico.

Quem terá direito?

Aposentados do INSS e bolsistas do ProUni serão os primeiros beneficiados, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos. Esses dois grupos abrangem cerca de 21 milhões de aposentados do INSS e 700 mil alunos do programa educacional.

Cinco milhões de passagens serão disponibilizadas para os beneficiários, e a maioria deve ser durante a baixa temporada. Em meses de grande movimento (férias escolares e fim de ano), a disponibilidade de passagens dependerá de alguns fatores, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em recente entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura.