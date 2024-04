Qual é o impacto da fusão entre Petz e Cobasi nos pet shops de bairro?

A fusão de Petz e Cobasi pode receber ou sinal verde por completo ou não. O ex-conselheiro do Cade Luiz Hoffmann, que aprovou a compra do Grupo BIG pelo Carrefour, diz que existem três possibilidades em jogo: a aprovação total, com restrições ou veto total do negócio. A última alternativa é menos provável.

Por exemplo, na Vila Mariana [bairro da zona sul] tem lojas dos dois [Petz e Cobasi] em um raio de alguns quilômetros? Tem concorrentes ou não tem? [...] Até onde o consumidor que mora na Vila Mariana está disposto a ir para o Tatuapé [zona leste] comprar algo para o pet dele? Acho que não. Vai até a Aclimação [bairro vizinho da Vila Mariana]? Capaz que sim.

De onde vêm as empresas?

A Cobasi foi fundada em 1983 por Rames Nassar em São Paulo. Ela foi pioneira no segmento de megalojas com foco em produtos e serviços voltados aos animais de estimação no Brasil.

Já a Petz é mais recente, de 2002. A companhia foi fundada por Sergio Zimerman também em São Paulo, com uma loja na Marginal Tietê. Ele chegou a tentar ser franqueado da Cobasi, mas não conseguiu.

A Petz estreou na Bolsa de Valores de São Paulo em setembro de 2020. As ações foram precificadas a R$ 13,75 no IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês), que movimentou R$ 3,03 bilhões. A Petz tem também uma marca própria, responsável por 8,5% do faturamento.