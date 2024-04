Dona da Burger King faz oferta para possível compra da Starbucks no Brasil

As partes se comprometeram a envidar esforços para, caso a Companhia apresente uma proposta vinculante, negociar e celebrar documentos definitivos detalhando os termos e condições da aquisição dos Ativos Starbucks Brasil, a qual estará sujeita aos procedimentos da recuperação judicial, na forma da lei e à celebração de contratos definitivos com a Starbucks Corporation, além de outras condições suspensivas usuais em operações dessa natureza. Trecho do comunicado ao qual o UOL teve acesso

Marca Starbucks no Brasil é operada pela SouthRock. A empresa entrou em recuperação judicial em dezembro do ano passado, com dívidas de R$ 482,7 milhões, junto ao TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo). O processo incluiu algumas das marcas que opera no Brasil, como o Starbucks e o TGI Fridays.

A Subway havia sido deixada de fora. A empresa disse, no mês passado, no entanto, que a recuperação judicial do Subway no país foi requisitada de forma paralela, "mas distribuída por dependência à primeira".