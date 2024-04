Auxílio-acidente pode ter consignado: saiba o que é e quais os riscos

O auxílio-acidente é um benefício indenizatório. Segundo o INSS ele é pago em decorrência de acidente, desde que a pessoa apresente sequela permanente que reduza definitivamente sua capacidade para o trabalho — a pessoa pode continuar trabalhando e recebendo. O auxílio-doença, por exemplo, é pago para uma questão momentânea e impede o trabalho.

Quais os riscos

Liberar um consignado atrelado a um benefício social pode ser um "tiro no pé". É o que diz Ahmed El Khatib, professor da Fecap e da Unifesp. Para ele, um benefício como auxílio-acidente já tem como característica ajudar a compor a renda de uma pessoa que teve um problema relacionado ao trabalho, ou seja, que está em uma situação mais vulnerável.

O auxílio por si só já é uma ajuda de custo que o governo estabeleceu para acudir o cidadão. Agora, para comprometer parte desse recurso para tomar um empréstimo consignado, a pessoa está se desfazendo desse dinheiro no curto prazo.

Ahmed El Khatib, professor da Fecap e da Unifesp

O lado positivo é que o consignado tem juros baixos. Como o dinheiro é retido direto da fonte, reduz o risco de inadimplência para os bancos, que cobram taxas mais baratas, já que sabem que vão receber de toda forma.

O consignado pode ser uma boa alternativa para pagar dívidas mais caras. Carlos Castro, planejador financeiro certificado na Planejar, afirma que uma boa alternativa é usar o dinheiro para pagar débitos com cheque especial ou cartão de crédito, que possuem juros muito mais altos. No entanto, é preciso educação financeira para fazer bom uso do crédito.