'Contei da gravidez só no exame admissional por medo de não conseguir vaga'

Eu achei que não fosse ser contratada, porque eu fiz inúmeras entrevistas e toda vez que eu dizia que estava grávida tinha um desconforto. Por isso que nessa eu disse só no exame admissional, eu fiquei com muito medo.

Rosiane Cruz, auxiliar administrativa

Cruz participou de oito entrevistas de emprego e afirma que a gravidez foi um empecilho em algumas delas. A auxiliar relata que, em uma das ocasiões, o gerente responsável pela vaga deixou a sala quando ela contou que estava grávida. Após a saída do gestor, a recrutadora afirmou que a gravidez não afetaria suas chances de conseguir a oportunidade, mas Cruz diz que sabia que não seguiria no processo.

Uma das últimas vezes que eu fui entrevistada, para você ter ideia do absurdo, assim que eu falei que estava grávida, o gerente saiu da sala. Falou que tinha um compromisso, que não ia conseguir ficar até o final da entrevista e me deixou só com a gestora de RH. Eu me senti muito desconcertada. A recrutadora disse que a gestação não ia me atrapalhar, mas eu sabia que ia.

Rosiane Cruz, auxiliar administrativa

Contratação de grávidas

As leis que garantem a permanência das mulheres no mercado de trabalho não são cumpridas. É o que diz Maíra Liguori, co-fundadora da Think Eva, consultoria para equidade de gênero. Não contratar uma grávida é uma forma de discriminação, segundo Liguori.

Para as empresas, o que as impede de contratar grávidas é a preocupação com a licença e o cuidado com os filhos depois. As empresas têm um receio legítimo, segundo Michelle Terni, CEO da Filhos no Currículo, de como vai ficar aquele cargo durante a ausência da funcionária.