AGU fala em 'respeito institucional' após fala de Pacheco sobre desoneração

No comunicado, o advogado-geral da União também cita a decisão do ministro Cristiano Zanin, que, ao acolher a ação, falou em "importância do diálogo institucional".

Crítica de Pacheco

Mais cedo, Pacheco anunciou que vai recorrer da decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF.

Câmara e Senado trabalharam para aumentar arrecadação no governo Lula. Pacheco lembrou que desde a transição, o Legislativo aprovou projetos para ampliar as receitas com a arrecadação de impostos e estimular o crescimento da economia.

Na avaliação do senador, a ação da AGU é "catastrófica" e defendeu o debate sobre corte de gastos públicos. "Petição que parece muito catastrófica da AGU como se a desoneração da folha fosse o grande mal do país e os municípios brasileiros o grande problema".

Decisão de Zanin

O ministro Cristiano Zanin, do STF, suspendeu trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha até 2027. O magistrado atendeu um pedido do presidente Lula (PT) e da AGU.