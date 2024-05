Pagamento de dividendos cresce 14 vezes mais do que salários, diz pesquisa

O pagamento total de dividendos de empresas a acionistas entre 2020 e 2023 subiu 14 vezes mais do que os salários mínimos de trabalhadores no mundo, de acordo com uma pesquisa divulgada pela Oxfam nesta quarta-feira (1º), Dia do Trabalho.

O que a pesquisa mostra

O estudo analisa 31 países, entre eles o Brasil. Juntos, representam 81% do PIB (Produto Interno Bruto) mundial.

O pagamento de dividendos teve alta de 45% entre 2020 e 2023. A Oxfam, que seguiu as cifras do índice global de dividendos da gestora Janus Henderson, destaca que os valores corrigidos pela inflação pagos para acionistas chegaram a US$ 195 bilhões (R$ 1 trilhão) nos 31 países consultados. Os salários de trabalhadores subiram na média 3,3% no mesmo período. No entanto, esse resultado se deve à China, que foi o único país que de fato registrou aumento na média salarial; os demais tiveram queda.