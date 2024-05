Como Itaú, Heineken, Boticário e Cimed embarcaram no furacão Madonna

A Cimed anunciou que vai distribuir 25 mil unidades do hidrante labial Carmed, produzido em parceria com a cantora. O produto, que terá aroma de cereja e foi desenvolvido especialmente para show, será distribuído em farmácias selecionadas de Copacabana, voos da Azul com destino ao Rio de Janeiro, ônibus da viação 1001 e hotéis da Rede Ibis no bairro da zona sul do Rio de Janeiro.

O Boticário, por sua vez, vai montar uma espécie de camarote no apartamento da socialite Narcisa Tamborindeguy. A marca convidará 5 pessoas, com base no relacionamento prévio desses consumidores com a marca, para o espaço.

Mega produção

A produção do show no Brasil é da Bonus Track. O cachê da cantora, segundo a Folha de S. Paulo, é de R$ 17 milhões, em uma operação que pode chegar aos R$ 60 milhões em custos totais.

No total, 270 toneladas de equipamento chegaram ao Rio de Janeiro para a montagem do show. O palco, orçado em R$ 1,6 milhão, terá o dobro do tamanho do normalmente utilizado na turnê mundial da cantora, que passou por 13 países: serão 812 metros quadrados, com 24 metros de frente.

Outras cerca de 4 mil pessoas, direta ou indiretamente, estão envolvidas na produção do espetáculo. O show terá transmissão da TV Globo, do canal Multishow e Globoplay. Segundo o Meio & Mensagem, a Globo teria faturado cerca de R$ 20 milhões com a venda de três cotas de patrocínio da transmissão para Itaú, Heineken e Nivea.