Enem dos concursos: Afetados por chuvas podem pedir reembolso da inscrição

Possibilidades de reembolso:

falta de energia elétrica que prejudique a visibilidade por ausência de luz natural

desastres naturais que comprometam a infraestrutura do local de realização das provas

Candidatos pagaram uma taxa de inscrição de R$ 90 para nível superior e de R$ 60 para nível médio. Tiveram isenção os participantes que se enquadravam nas condições estabelecidas no edital.

Mais de 2,1 milhões de candidatos se inscreveram para 6.640 vagas. As provas do CPNU serão aplicadas em todo o país no próximo domingo, 5 de maio.

Governo mantém aplicação do Enem dos Concursos

O governo diz que tentará garantir a participação dos candidatos no RS. "O Governo Federal enviará todos os esforços para garantir, no Rio Grande do Sul, a participação dos candidatos, em diálogo com as autoridades federais, estaduais e municipais competentes", diz a pasta.