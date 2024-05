Veja os direitos dos viajantes após fechamento de aeroporto em Porto Alegre

Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul provocaram o fechamento, por tempo indeterminado, do aeroporto de Porto Alegre. Para os passageiros que têm o terminal Salgado Filho como origem ou destino, a orientação é procurar pela companhia aérea para remarcar ou reembolsar o valor pago pelos bilhetes.

O que aconteceu

O aeroporto Salgado Filho suspendeu suas operações por tempo indeterminado. A decisão foi motivada pelo alagamento das pistas e do pátio do terminal. Em imagens que circulam na internet é possível ver as escadas rolantes do aeroporto tomadas pela água.

Por se tratar de um desastre, as regras de direito do consumidor perdem validade. Como o fechamento do aeroporto não está relacionado com a atividade das companhias, elas ficam enquadradas no chamado "excludente de responsabilidade". Em casos assim, a lei isenta as empresas da obrigatoriedade de facilitar a situação dos clientes.