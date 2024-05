Tragédia no RS: trabalhador pode faltar? Precisa pagar aluguel? Entenda

Ainda não há leis específicas para determinar quais os direitos de pessoas afetadas por desastres naturais, como as enchentes no Rio Grande do Sul. No entanto, algumas diretrizes são comuns em calamidades públicas, sobretudo em tópicos como emprego e moradia.

Dúvidas sobre aluguel

Pode cobrar aluguel de atingidos na tragédia do RS?

Se o imóvel ficou inabitável, não. A rescisão do contrato, inclusive, é imediata e sem multa. "Em casos de imóveis totalmente inabitáveis, destruídos pela tragédia, a Justiça entende como uma excludente da obrigatoriedade ao pagamento", explica o advogado Daniel Blanck, especializado pela Emerj (Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro).

Descontos podem ser negociados se o imóvel tem danos, mas segue habitável. Inquilinos podem pedir descontos proporcionais aos estragos. "Caso não consiga negociar, é caso de pedir ajuda na Justiça, porque tragédias assim geram um efeito dominó, com danos financeiros e ao mercado de trabalho", pontua Blanck.