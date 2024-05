RS: "Perdi minha cozinha que levei 10 anos para montar", diz confeiteira

As máquinas de costura, principais equipamentos dele, no entanto, ficaram no chão por serem muito pesadas.

Não sei ainda o que perdi porque a água ainda não baixou e não consegui chegar perto. Moro perto da fábrica e vi que a água está batendo no peito das pessoas.

Paulo Ricardo Azeredo Pires, dono da fábrica Horizonte

Pires estima que seu prejuízo chegue a R$ 40 mil incluindo maquinário e estoque. Seu seguro só cobre incêndio. Um de seus funcionários precisou ir para abrigo porque sua casa foi atingida. "O bairro está irreconhecível. Tudo alagado. Tenho sorte de toda a minha família estar bem e em segurança."

600 mil micro e pequenas empresas devem ter sido atingidas

Segundo o Sebrae, o estado do Rio Grande do Sul tem 1,5 milhão de micro e pequenas empresas ativas. A entidade estima que 600 mil delas tenham sido afetadas diretamente com as inundações.

No início da semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou uma série de ações do governo federal para lidar com os efeitos dos desastres no Rio Grande do Sul. Entre as providências, está a viabilização de uma linha de crédito para empresas afetadas.