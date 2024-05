Aula online e cliente oculto: veja dicas para ter renda extra pela internet

Plataformas para vender cursos. Outra plataforma de venda de cursos é o Hotmart. A plataforma não cobra pela hospedagem do curso, mas cobra um percentual por compra, que varia conforme o valor da transação, e vai de 20% + R$ 1 (para produtos com preço menor do que R$ 10) até 9,99% mais R$ 1 (preço maior do que R$ 10). Os cursos podem ter preços mais altos, o que aumenta o retorno por venda. Além de cursos, a plataforma permite cobrar por eventos únicos online.

Venda objetos e roupas que não usa mais

Brechó online. É possível vender produtos que você não usa mais, como objetos de decoração e roupas, em plataformas online e ter uma renda extra.

As plataformas como Repassa e Enjoei vendem principalmente roupas e acessórios. Quem vende pelo Repassa, por exemplo, fica com 40% do valor da venda. Já pelo Enjoei pode cobrar 50% do valor da compra mais taxas ou uma comissão e taxas variáveis, segundo o valor dos produtos e o tipo de venda. Também é possível vender produtos usados em sites como OLX e Mercado Livre.

Pesquisas online e cliente oculto

Auxílio em pesquisa para as vendas. Empresas especializadas demandam serviços de pesquisa para marcas, e pagam aos pesquisadores que trabalham online ou visitam as lojas. Entre as empresas estão a VIDI, a OnYou e a Customer in Love.