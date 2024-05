Presidente da OAB-RS: Desde 2012, dizemos que dívida do Estado está quitada

Desde 2012 a OAB-RS afirma que a dívida do estado com a União está quitada, disse o presidente da entidade, Leonardo Lamachia, no UOL News da manhã desta quarta-feira (15).

Nesta quarta-feira (15), a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que suspende a dívida de estados com a União por três anos em caso de calamidade pública por eventos climáticos extremos. O estado do Rio Grande do Sul é um dos mais endividados do país, com uma dívida total de R$ 104 bilhões, segundo dados do Tesouro Nacional.