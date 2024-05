Sequestrada: de onde vem o dinheiro de Anic, casada com Benjamin Herdy

A fortuna da família Herdy começou a ser estabelecida nos anos 1970, quando o também professor fundou a AFE (Associação Fluminense de Educação). A entidade se tornou mantenedora das Faculdades Unidas Grande Rio, consolidada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e hoje conhecida como Unigranrio.

Os primeiros cursos ministrados na instituição foram Ciências Contábeis e Administração, seguidos de Pedagogia e Letras. Já na década de 1980, iniciaram as turmas da área da saúde: Odontologia, Enfermagem, Farmácia e Ciências Biológicas, além de Matemática e Química. Nos anos 1990, ainda vieram Direito, Informática e Secretariado Executivo.

Venda da universidade

Em 2021, a família Herdy vendeu a Unigranrio ao grupo Afya Educacional, detentor da maior rede de faculdades de medicina do país. A transação, no valor de R$ 700 milhões, foi concluída da seguinte forma: 60% em dinheiro no ato e o restante em quatro parcelas anuais. Os valores correspondentes à partilha de cada herdeiro não foram revelados durante a transação.

"Foi um namoro antigo, que começou no início da pandemia. Alguns meses de negociação até culminar na assinatura do contrato. Será nossa operação com o maior número de vagas autorizadas", disse o CEO da Afya, Virgílio Gibbon ao jornal "O Globo" na época da aquisição.

Segundo a publicação, a receita líquida da Unigranrio, em 2020, chegava a R$ 263,1 milhões. Cerca de 68% do valor vem dos cursos da área de saúde, sendo 49% apenas de medicina. Em 2023, a projeção da receita líquida era de R$ 343,2 milhões.