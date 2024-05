Calendário Bolsa Família de maio: veja datas de pagamento em 2024

Uma dessas medidas é o adiantamento dos pagamentos no primeiro dia do calendário para todas as famílias beneficiárias do município afetado, com validade de dois meses.

O estado de calamidade pública foi decretado pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), devido às chuvas que devastaram a região, garantindo assim o adiantamento dos pagamentos, de acordo com o comunicado do MDS.

Calendário de pagamentos

As datas de pagamento do Bolsa Família em maio de 2024 variam de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário:

NIS terminando em 1: 17 de maio;

NIS terminando em 2: 20 de maio;

NIS terminando em 3: 21 de maio;

NIS terminando em 4: 22 de maio;

NIS terminando em 5: 23 de maio;

NIS terminando em 6: 24 de maio;

NIS terminando em 7: 27 de maio;

NIS terminando em 8: 28 de maio;

NIS terminando em 9: 29 de maio;

NIS terminando em 0: 31 de maio.

Benefícios do programa

O Bolsa Família consiste em seis tipos de benefícios diferentes, dependendo da situação de cada beneficiário: