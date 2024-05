Calendário INSS de maio: veja datas de pagamento da aposentadoria

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou as datas de pagamento dos benefícios referentes a maio. Os depósitos começarão no dia 24 deste mês.

Serão pagos cerca de 39 milhões de benefícios, dos quais 5,6 milhões são assistenciais e 33,4 milhões são previdenciários.

Consulta da data de pagamento

As datas de pagamento variam conforme o valor do benefício. Quem recebe até um salário mínimo terá datas diferentes dos que ganham acima do piso nacional.