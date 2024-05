Próximo pagamento do Bolsa Família já tem data? Veja calendário completo

O calendário integral do Bolsa Família 2024 já está em curso e os pagamentos de maio começaram na última sexta-feira (17).

A definição das datas foi realizada em conjunto pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e a Caixa Econômica Federal. O valor do benefício permanecerá em R$ 600, conforme anunciado pelo ministério.

Adiantamento para vítimas das enchentes no RS

Em comunicado ao UOL, o MDS informou que está adotando medidas de emergência para os municípios em situação de calamidade no Rio Grande do Sul. Entre essas medidas, está a "liberação dos valores, no primeiro dia do calendário de pagamento, para todas as famílias beneficiárias do município afetado", com validade de dois meses.