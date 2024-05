Governo vai liberar R$ 15 bilhões em crédito para grandes empresas gaúchas

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta segunda-feira (27) que o governo federal vai liberar uma linha de crédito de R$ 15 bilhões para atender as grandes empresas do Rio Grande do Sul. A companhias beneficiadas com o programa do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) serão definidas em reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O anúncio é previsto para acontecer até amanhã, afirma Alckmin.

O que aconteceu

Auxílio para a indústria será por MP. Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o auxílio será definido por uma MP (Medida Provisória) e os valores serão administrados pelo BNDES, que terá uma unidade avançada no estado.

O presidente vai definir com o ministro da Fazenda. "Está praticamente elaborada a Medida Provisória que vai definir a questão do crédito às grandes empresas. Tenho certeza que vai surpreender positivamente", disse Alckmin.