Bunker dos bilionários: por que famosos escolhem ilha privativa nos EUA

Jeff Bezos, fundador da Amazon, comprou sua terceira casa na ilha Indian Creek, na Flórida. O local tem sido cada vez mais o destino de personalidades bilionárias, como foi com o ex-casal Gisele Bündchen e Tom Brady e Ivanka Trump.

Por que isso tem acontecido?

O primeiro ponto é a privacidade. Embora esteja perto da ligação entre Miami e Miami Beach, o acesso é bem restrito.

Poucos imóveis no local. Apesar de ser considerado município e ter até prefeitura, o local conta apenas com cerca de 40 propriedades, o que aumenta sua privacidade. No último censo, em 2020, eram 80 moradores na cidade. Dentro, existe apenas uma rua no formato de U que passa por todas as propriedades da ilha.