Câmara analisa regulamentação da reforma tributária; veja próximos passos

O grupo realizará quatro audiências públicas por semana. As audiências ocorrerão todas as terças e quartas-feiras. Também serão promovidos debates nos estados.

O GT tem 60 dias para concluir os trabalhos. O objetivo é aprovar o texto ainda neste semestre.

Grupos de trabalho

O presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), criou na semana passada dois grupos de trabalho sobre a reforma tributária.

Cada GT tem sete integrantes, indicados por 14 partidos diferentes. Todos os integrantes serão relatores e um membro de cada grupo assinará o texto final quando chegar ao Plenário, para cumprir o regimento da Casa.

Um dos GTs é o que analisa o texto principal da regulamentação da reforma tributária (PLP 68/24). O segundo GT trata da atuação do Comitê Gestor do IBS e da distribuição das receitas do IBS entre os entes federativos.