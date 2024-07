Bolsa e dólar fecham em queda

Copo meio cheio

O bom é que a taxa de crescimento desacelerou. Ficou abaixo do que acontecia no final do ano passado. Além disso, o PIB americano sofre revisões. Pode ser que daqui algum tempo esse número seja corrigido para baixo. Por isso, as apostas de que o Federal Reserve iniciará seu ciclo de cortes em setembro permanecem. E o PIB americano sofre revisões. Pode ser que daqui algum tempo esse número seja corrigido para baixo.

E por que o dólar caiu?

Houve um abrandamento na projeção dos juros futuros, explica Ariane. O que provocou isso foram os dados de inflação, do IPCA-15. "Ajudou a valorizar o real. A gente também tem um alívio com os dados de investimentos diretos", diz a economista.

Os investimentos diretos no país (IDP) registraram uma entrada de US$ 6,3 bilhões em junho. Foi mais que os US$ 2 bilhões do mesmo mês do ano passado, divulgou o Banco Central nesta manhã.

Além disso, os investidores estão aproveitando o dia para vender dólares. Ao se desfazer da moeda hoje, eles acumulam os lucros das altas da semana, que chegam a quase 4%.