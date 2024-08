RG ou CPF? Qual é o 1º documento a atualizar após mudança de nome

Título de eleitor

Acesse o site do TSE. Em seguida, clique em "autoatendimento do eleitor", em "atendimento ao eleitor" e, depois, na opção "atualize seus dados pessoais". Na imagem que aparecer na tela, clique em "Sim", quando perguntado se você deseja prosseguir. Aí é só selecionar o serviço "Autoatendimento do Eleitor - Título Net", na parte central da página.

No entanto, atualização não é possível durante o período eleitoral. De 9 de maio até 4 de novembro, o site está bloqueado e a alteração de nome deve ser feita após a liberação. Não há atualização neste período para organização da logística de votação, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

CNH

O primeiro passo é fazer o agendamento no site do Detran. Depois, basta ir até o local agendado com a CNH original, comprovante de pagamento da taxa do Detran e RG com o nome alterado.