'Manda Brasa': Como nasceu o slogan do Time Brasil em Paris-2024

Para entender como nasceu o conceito que norteia a comunicação do COB, que pretende alcançar todos os participantes do movimento olímpico, entre atletas, torcedores e patrocinadores, o UOL Mídia e Marketing conversou com Patrícia Andrade, vice-presidente executiva da agência. Confira:

Como foi esse processo de construção de marca, sendo feita a partir do zero, destinado a diferentes públicos?

Patrícia Andrade, vice-presidente executiva da agência WMcCann Imagem: Divulgação

Não tinha melhor momento para trabalhar uma marca como essa do que no ano passado, quando começamos a relação. Fizemos algumas coisas ano passado, no início da venda dos patrocínios, com as marcas se aproximando do Comitê e que vai até depois dos jogos.

A gente partiu do próprio objetivo do COB, que é manter a chama do Olimpismo cada vez mais acesa e próxima dos seus públicos. Com quem o COB precisa falar? Precisa falar com o esporte, do esporte, com os atletas, sobre os atletas e precisa falar com todos nós, que somos a torcida.

A isso, juntamos o fato das pessoas se referirem ao Brasil como Brasa - até porque tem a ver com a chama acesa. Foi uma conjunção de coisas que desembocaram em um conceito de forma muito tranquila. É esse o espírito que a gente quer: que todo mundo torça pelo Brasil.