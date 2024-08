Bolsa e dólar fecham em queda com China e prévia do PIB

No melhor momento da sessão, o Ibovespa marcou 134.781,44 pontos. No pior momento, chegou a 133.851,67 pontos. Hoje também houve uma queda nas ações ligadas a produtos básicos, lembra Andre Fernandes, diretor de renda variável e sócio da A7 Capital. No final, o Ibovespa perdeu o patamar dos 134 mil pontos.

O que vinha sustentando a alta?

Dados da China desta madrugada mostram que o país já vive alguma recuperação econômica. A produção industrial no país, o maior importador do Brasil, aumentou 5,1% em julho em relação ao mesmo mês de 2023. Já as vendas no varejo cresceram 2,7% no mesmo período, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas.

Dados nacionais ajudaram também. O IBC-Br mostrou hoje que a economia brasileira cresceu acima do esperado em junho. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado a prévia do PIB (Produto Interno Bruto), avançou 1,4% em junho na comparação com maio e fechou o segundo trimestre com alta de 1,1%, em relação a janeiro, fevereiro e março. O mercado esperava uma alta de 0,5% no mês.

Balanços deram uma força. Os últimos balanços do segundo trimestre deste ano foram publicados esta semana. "No geral, a maioria das empresas publicou bons números", diz Virgílio Lage especialista da Valor Investimentos. Isso também vem colaborando para a alta da Bolsa, segundo ele.

Nos últimos dias, o mercado vem dando como certo um corte de juros dos EUA no início de setembro pelo Federal Reserve, o banco central de lá. Ontem, dados mostram que a inflação americana está arrefecendo. Os gastos do consumidor americano tiveram alta de 1% em julho, de acordo com números ajustados pela sazonalidade, mas não pela inflação.