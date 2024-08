Carne, arma e carros: o que está em jogo e pode mudar na reforma tributária

Apesar de ainda não ter sido nomeado oficialmente relator do projeto que regulamenta a reforma tributária, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) já sinalizou algumas mudanças que pretende fazer, como no imposto seletivo para carros elétricos e deixar carnes na cesta básica com alíquota zero.

O que aconteceu

Carnes sem imposto entram no cálculo político. Braga tem dito que vem pensando sobre a inclusão da proteína na cesta básica com alíquota zero e que considera produtos, como o filé mignon, um exagero. Uma possibilidade ventilada pelo senador e que chegou a ser discutida na Câmara, mas não avançou, é separar as carnes em subgrupos e manter a desoneração de produtos que são mais consumidos pelas classes mais baixas.

As proteínas entraram no texto durante a votação na Câmara dos Deputados. O tema gerou resistência do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), e do próprio Ministério da Fazenda por elevar a alíquota básica do IVA (Imposto sobre Valor Agregado). Nos cálculos da equipe econômica, o percentual estimado é de 26,5%.