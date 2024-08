Bolsa terceira máxima histórica nominal seguida e dólar cai

Houve um grupo que queria cortes já em julho em vez de esperar até setembro. Embora todos integrantes do Fomc tenham votado para manter as taxas estáveis, o documento declarou que "vários observaram que o progresso recente na inflação e os aumentos na taxa de desemprego forneceram um caso plausível para reduzir a faixa-alvo em 25 pontos-base nesta reunião ou que eles poderiam ter apoiado tal decisão."

A ata não mexeu com o Ibovespa, que já vinha subindo. "Também não trouxe nenhuma novidade que fosse suficiente para alterar os ânimos do mercado", disse Fabio Louzada, economista e fundador da Eu me banco.

Nos últimos 12 pregões, a Bolsa só teve baixa em um, na sexta-feira (16). Esse rally de alta acontece porque desde que se começou a temer que a economia americana poderia entrar em recessão, o mercado passou a dar como certo e necessário um corte de juros em setembro pelo Fed, o bc dos EUA.

Outro dado que corrobora a expectativa de cortes foi a revisão de dados de empregos, divulgada pela manhã. O Bureau of Labor Statistics (BLS) publicou que a economia americana criou 818 mil empregos a menos do que o último levantamento. No período de 12 meses até março de 2024, o crescimento real do emprego foi quase 30% menor do que os 2,9 milhões relatados inicialmente de abril de 2023 a março do ano seguinte. A criação de empregos foi de mais de 2 milhões de vagas.

Essa revisão é feita uma vez por ano. O BLS compara o nível de emprego de março ao Censo Trimestral de Emprego e Salários (QCEW), que se baseia em registros de impostos estaduais de seguro-desemprego e cobre quase todos os postos de trabalho dos EUA.

O que esses números querem dizer?

Que o mercado de trabalho dos EUA não está tão forte. Estimativas indicavam até um milhão de vagas a menos. Isso reafirma a necessidade de um corte de juros pelo Fed (o Federal Resrve, o banco central dos EUA) para evitar uma recessão na maior economia do mundo.