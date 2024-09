No melhor mês do ano, Bolsa tem maior alta desde 2022; dólar sobe

E como foi o último dia do mês?

O Banco Central realizou pela manhã um leilão de venda de dólar no mercado à vista de até US$ 1,5 bilhão. Foram R$ 8,43 bilhões, na cotação atual. O último movimento semelhante ocorreu em abril de 2022. O objetivo era conter uma escalada maior da moeda americana. É o que diz Sergio Brotto, diretor executivo da Dascam Corretora de Câmbio.

Havia a previsão de uma saída de aproximadamente US$ 1 bilhão do país. Isso porque ações de companhias brasileiras listadas em Bolsas estrangeiras entrarão no índice MSCI Brazil a partir de segunda-feira (2). Dentre elas estão Nubank, Stone, PagBank e XP, que farão parte do MSCI, sigla para Morgan Stanley Capital International, um dos principais índices de referência para investidores que aplicam em Bolsas de Valores internacionais.

O Banco Central está agindo preventivamente com este leilão para mitigar o impacto esperado no câmbio decorrente dessa saída de recursos

Douglas Ferreira, diretor da mesa de câmbio da Planner Investimentos

O mercado viu a ação do BC com bons olhos. "Foi um lote bem grande e isso sinaliza uma mudança na postura do BC, que tem reservas de R$ 350 bilhões", diz Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

Mas por que o dólar subiu mesmo assim?

Porque ele continuou se valorizando no mundo todo hoje. A questão, segundo Christiane Quartaroli, economista chefe do Ouribank, foi o dado da inflação americana que saiu pela manhã. A inflação dos EUA cresceu 0,2% em julho em relação a maio. E teve alta de 2,5% na comparação com o mesmo período do ano passado, em linha com as estimativas do mercado.