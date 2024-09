Transição de mandato com Galípolo será leve, diz Campos Neto

Alta do dólar

Campos Neto afirma que o BC vai fazer mais intervenções no dólar se for necessário. O BC fez uma intervenção no dólar nesta sexta-feira (30). O movimento foi um leilão de venda de dólares à vista, o que não acontecia desde abril de 2022. O comunicado do BC afirma que será aceita a compra de no máximo US$ 1,5 bilhão (R$ 8,43 bilhões, na cotação atual).

Mesmo com o leilão de dólares feito pelo BC, o dólar continua em ganhando valor. Às 12h38, o dólar subia 0,71%, cotado a R$ 5,66. Campos Neto disse que o BC tem reservas suficientes para fazer as interferências quando necessário e que a função da intervenção não é tirar o valor do dólar, mas sim atuar em desfuncionalidades, e que o BC considera o longo prazo antes de decidir fazer ou não uma intervenção.

Se for preciso mais intervenções, assim faremos.

Roberto Campos Neto, presidente do BC

Campos Neto diz que momento é de fluxo atípico. Segundo ele, as decisões sobre intervenções são debatidas com o atual diretor de política monetária do BC, Gabriel Galípolo. O executivo foi anunciado na quarta-feira (28) como o indicado de Lula para substituir Campos Neto, que foi indicado por Jair Bolsonaro para assumir a presidência do BC em 2021.

Galípolo terá mandato de 2025 a 2028 e ainda precisa ser sabatinado pelo Senado para ser aprovado para o cargo. O indicado foi chamado de "menino de ouro" por Lula e está no BC desde 2023.