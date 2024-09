Aposentadoria por incapacidade: quem tem direito a receber 25% de aumento?

Quem é aposentado por incapacidade pode receber um adicional de 25% no valor do benefício do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O direito é dado aos segurados que comprovam a necessidade de assistência permanente de outra pessoa.

Segundo o INSS, o acréscimo é exclusivo para os aposentados por incapacidade. Esse tipo de aposentadoria é dado a quem tem uma doença ou sofreu um acidente e, por causa disso, não consegue mais trabalhar. Quem decide se há direito à aposentadoria por invalidez e ao adicional de 25% é o perito médico do INSS.

O objetivo é ajudar no custeio das despesas com assistência permanente de terceiros, explica o INSS.