Máquinas de arroz impulsionam vendas e Expointer tem faturamento de R$ 8 bi

A Semeato também fez uma boa avaliação dos negócios deste ano. A empresa, de Passo Fundo, região norte do estado, produz uma das planteiras líder no plantio de arroz, o modelo TDNG. Segundo a empresa, a Expointer é a segunda feira mais importante no calendário deles, atrás da Expodireto, em Não Me Toque (RS), feira do agro voltada ao plantio direto.

Viemos com a expectativa baixa, foi difícil decidir se iria acontecer ou não, mas a feira está surpreendendo positivamente. Vieram muitas pessoas buscando novidades, entendendo sobre tecnologia, vendo como estão as diferenças, o que tem de inovação.

Luana Santos, coordenadora de marketing da empresa

Balanço da Expointer

Ainda, segundo os dados divulgados no encerramento, as vendas e leilões de animais chegaram a R$18,9 milhões. O Pavilhão da Agricultura Familiar, favorito do público e com movimento intenso diário, vendeu R$10,8 milhões. A parte de carros também aumentou em 25% as vendas, com R$ 592 milhões.

O BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) passou os números da edição anterior com R$ 647 milhões em negócios durante a feira. O que representou, 25% a mais do que em 2023. Metade do valor é para unidades de produção e armazenagem de grãos, enquanto outros 33% são demandas de financiamento em obras e instalações.

O número de visitantes, porém, ficou baixo do recorde alcançado em 2023, segundo estimativa inicial. Enquanto no ano passado foram registrados 822.340 pessoas no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, até às 10h de domingo foram registrados 662 mil visitantes.