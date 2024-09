Por que BC fez intervenção no câmbio com dois leilões de dólares

Por que a intervenção foi feita só agora? "Ainda há especulação sobre o real motivo da intervenção", diz Matheus Massote, especialista em câmbio da One Investimentos.

Indicação de Gabriel Galípolo para assumir o BC a partir de janeiro não tem ligação com os leilões, dizem os especialistas. "Galipolo já estava precificado. Não faria sentido", diz André Galhardo, consultor econômico da Remessa Online, plataforma de transferências internacionais. "Não vejo motivo político ou técnico para tal. Reduzir as reservas não ajuda nem atrapalha o próximo mandato", diz Massote.

Supõe-se que o BC ofertou liquidez para cobrir o rebalanceamento de cesta do fundo EWZ Brazil. A partir de hoje, algumas ações de companhias brasileiras já listadas em Bolsas estrangeiras passam a fazer parte do índice MSCI Brazil. O fundo americano EWZ (sigla para Morgan Stanley Capital International Brazil ETF) é uma das principais referências para investidores que aplicam em Bolsas internacionais. Entre as empresas que passam a fazer parte do índice estão Nubank, Stone, PagBank e XP.

Estimava-se que, com a inclusão dessas empresas, muitos investidores tirariam dinheiro do Brasil para colocar nesse fundo. Projeções falam de algo entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão. Essa saída de dólares faria a cotação do real cair ainda mais.

Por que o leilão não fez efeito na sexta?

Foram dois tipos de leilão diferentes. Na sexta, foi um leilão de "spot", que é quando o BC vende efetivamente reservas cambiais, retirando reais do mercado e oferecendo liquidez em dólar.