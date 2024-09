Pix ficou indisponível para usuário do app da Caixa na manhã deste domingo

Correntistas não conseguiam fazer Pix nem operações com cartão de crédito. Login no app também ficou prejudicado. Conforme o banco, os problemas estavam relacionados à indisponibilidade no serviço via aplicativo.

Caixa é o banco com maior número de correntistas do Brasil. São mais de 150 milhões, de acordo com dados de 2023 do Banco Central.