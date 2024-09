Ibovespa fecha em alta com Petrobras (PETR4) e Azul (AZUL4); dólar despenca

Outro destaque positivo da sessão foi Azul (AZUL4), que disparou 10,91%, a R$ 5,49. "Azul em alta, já que foi confirmada a negociação com credores para a troca de dívida por participação na empresa, mas ainda não há nenhum acordo confirmado", explica Hemelin Mendonça, especialista em mercado de capitais e sócia da AVG Capital.

Por outro lado, os papéis da Vale (VALE3) operaram no vermelho durante toda a sessão e encerraram o pregão no zero a zero, a R$ 58,50.

Já os grandes bancos fecharam majoritariamente no vermelho, com exceção de Banco do Brasil (BBAS3), que avançou 0,53%. As ações do Bradesco (BBDC4) caíram 0,77%, a R$ 15,43, enquanto Itaú Unibanco (ITUB4) recuou 0,02%, a R$ 37,00. Já os papéis do Santander (SANB11) fecharam em baixa de 0,45%, a R$ 30,63.

“Embraer (EMBR3) caindo após acordo com a Boeing, relacionado ao processo que a Boeing fez para comprar as operações de fabricação de jatos comerciais da Embraer na pandemia. O acordo foi de US$ 150 milhões mas era esperado mais entre US$ 250-300 milhões e por isso a reação negativa ao papel”, diz a sócia da AVG Capital.

Cotação do dólar hoje

O dólar comercial encerrou as negociações no vermelho e chegou a terceira sessão consecutiva de baixas diante do real. A moeda norte-americana recuou 1,03%, negociada em R$ 5,510 na venda e R$ 5,509 na compra.