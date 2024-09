Acesso a dados de jatos da Embraer pela Boeing originou compensação

A empresa não informou no fato relevante de hoje qual o montante destes pagamentos. A cláusula 6.1.3.1 do plano previa até R$ 300 milhões para esta classe de credores.

Quem tem no espeto valores maiores do que isso concordou, em sua maioria (99% dos credores), em receber debêntures (emissão de novas dívidas da empresa), que podem ou não ser conversíveis em ações.

CURTAS

CAFÉ MAIS CARO Com alta acumulada de 40% este ano, os contratos futuros do café atingiram seu valor mais alto desde 2011, em Nova York. A alta no mercado de café é alimentada pelas condições do clima no Brasil, maior produtor mundial, onde as perspectivas de produção estão sendo revisadas para baixo após a seca prejudicar as lavouras.

Plantação de café em São Paulo Imagem: Amanda Perobelli - 8.mai.2021/Reuters

SUBWAY A Zamp, operadora do Burger King no Brasil negociada pela B3, anunciou que celebrou com a franqueadora internacional da Subway um acordo para uso da marca e desenvolvimento de restaurantes no Brasil. O valor da operação não foi informado.