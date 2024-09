Por que cortes nos juros pelo Fed são importantes para os mercados globais

Veja a seguir o que está em foco nos mercados mundiais:

1/ SEGUIR O LÍDER

Na primavera (no hemisfério Norte), como a inflação dos EUA se mostrou mais rígida do que o esperado, investidores questionaram até que ponto outras autoridades monetárias, como o Banco Central Europeu ou o Banco do Canadá, poderiam cortar os juros se o Fed não se movimentasse neste ano, antes que suas moedas se enfraquecessem demais, elevando as pressões dos preços.

O início dos cortes nos EUA conforta as regiões com economias mais fracas do que a norte-americana.

Operadores aumentaram as apostas em reduções nos juros de outros bancos centrais, uma vez que as expectativas de corte pelo Fed cresceram recentemente.

No entanto, eles preveem menos reduções na Europa do que no Fed, com o BCE e o Banco da Inglaterra parecendo mais vigilantes em relação aos riscos de inflação remanescentes.