Ibovespa opera em alta e recupera os 135 mil pontos; Azul (AZUL4) dispara mais de 10%

O Ibovespa iniciou as negociações desta segunda-feira (16) em alta, em uma semana marcada pela decisão de política monetária do Brasil e dos Estados Unidos. Por volta das 10h30, o principal índice acionário da bolsa brasileira sobe 0,41%, aos 135.431,64 pontos.

Entre os principais papéis do indicador, as ações da Petrobras estão operando em alta nesta manhã e contribuindo para os ganhos do indicador. Por volta das 10h30, Petrobras ON (PETR3) avança 2,20%, a R$ 41,26, enquanto Petrobras PN (PETR4) sobe 2,51%, a R$ 37,62.

Além disso, entre os destaques positivos do índice Bovespa, as ações da Azul (AZUL4) estão disparando 12,12%, a R$ 5,55, por volta das 10h20. A forte variação positiva dos papéis acontece após a companhia aérea informar que ainda não possui um acordo estabelecido com os arrendadores de aeronaves para a otimização de sua estrutura de capital, mas que segue em negociações.

"Dado que, no momento, as negociações seguem em andamento e não há documento vinculante firmado, os termos e condições de uma eventual reestruturação ainda estão sujeitos a discussão e definição pelas partes envolvidas. Da mesma forma, tais negociações não excluem ou limitam outras discussões e modelos para otimização da estrutura de capital da Azul", informou a empresa.