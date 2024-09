Operação da PF mira suspeitos de usar criptomoedas para lavar dinheiro

A PF (Polícia Federal) cumpre na manhã desta terça-feira (10) oito mandados de prisão e 19 de busca e apreensão para desarticular três grupos suspeitos de lavar dinheiro do tráfico de drogas e do contrabando com a ajuda de criptoativos. Segundo a investigação, os alvos da Operação Niflheim utilizavam do mecanismo para enviar os recursos para o exterior.

O que aconteceu

Operação da PF mira suspeitos de lavar dinheiro com auxílio de criptoativos. A ação realizada em conjunto com a Receita Federal cumpre oito mandados de prisão e 19 de busca e apreensão nos municípios de Caxias do Sul (RS), São Paulo (SP), Fortaleza (CE) e Brasília (DF).

Investigação afirma que os grupos atuavam organizadamente. Segundo a PF, os alvos da Operação Niflheim mantêm relações entre si e poderão ser considerados uma única organização criminosa. Os líderes dos grupos atuariam nas cidades de Caxias do Sul (RS) e de Orlando (EUA).