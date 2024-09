Meu chefe pode descontar salário por atraso ou falta em dia de greve?

Quando há greve de transporte público, com paralisação de metrô e ônibus, os trabalhadores que se atrasam ou mesmo faltam podem ter seu salário descontado pelo chefe? Segundo especialistas, mesmo com os transtornos causados por manifestações desse tipo, o trabalhador não tem o direito de faltar ou se atrasar sem desconto no salário.

Na prática, porém, geralmente há tolerância dos patrões. Em sua maioria, a prática das empresas não é descontar quando acontece esse tipo de situação, pois o funcionário não atrasou por vontade própria, e sim por conta de um fato relevante. Nesse cenário, o trabalhador não sairia prejudicado.

A lei trabalhista exige que o limite de dez minutos diários seja respeitado pelo funcionário. Nos casos em que há greve, a empresa não deve descontar a falta ou atraso, mesmo que eventuais greves não estejam previstas na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), já que o funcionário ficou impossibilitado de chegar ao local de trabalho no horário correto. Casos em que o patrão decida por descontar o salário provavelmente seriam revertidos na Justiça, de acordo com especialistas da área.