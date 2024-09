BC lança moeda de R$ 1 para comemorar 30 anos do real, já em circulação

O Banco Central (BC) lançou uma moeda comemorativa de R$ 1 para celebrar os 30 anos da criação do Plano Real, que marcou a estabilização da economia brasileira. Serão distribuídas 45 milhões dessas moedas alusivas, por meio da rede bancária, ao longo de 2024.

O que aconteceu

O Banco Central lançou 45 milhões de moedas comemorativas. Em celebração aos 30 anos do Plano Real, o Banco Central, em parceria com a Casa da Moeda, desenvolveu uma moeda especial de R$ 1 , que entrará em circulação por meio dos bancos. A previsão é de que, ao todo, 137 milhões de moedas de 1 real sejam distribuídas em 2024, sendo 45 milhões com design alusivo à data.

A moeda tem design especial com referências ao Plano Real. A frente da moeda traz a efígie da República, acompanhada de linhas diagonais e o símbolo do padrão monetário brasileiro. A borda destaca a inscrição "30 Anos do Real", as datas "1994-2024" e "Brasil", enquanto o verso é idêntico ao da moeda comum, com a esfera e a constelação do Cruzeiro do Sul.