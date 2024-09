China pode ser parceira, mas é preciso olhar a concorrência desleal

Há mais de 70 anos no mercado, o Grupo Buddemeyer é líder do segmento premium de cama, mesa e banho. O Grupo tem três marcas: Buddemeyer (indústria), Casa Almeida (rede de varejo) e Empório Bud (voltado para vendas B2B). Anualmente, a companhia vende cerca de 50 milhões de peças. Em 2023, o faturamento foi de R$ 505 milhões.

De olho na classe média da China

A China pode ser um grande potencial no futuro. "A China é o maior produtor do mundo. Então, a gente tem que tirar as boas vantagens que a China pode dar. Mas, de maneira geral, a China hoje não é um grande concorrente e, sim, talvez vá virar mais parceiro da gente", declarou.

Existe uma classe média crescente, grande na China. Nós estamos em projetos de expansão de exportação, um deles é vender na China. Por quê? Porque é um mercado, hoje, maduro, que consome produtos e tem essa vontade. E como a gente tem design e qualidade para isso, por que não?

Rafael Buddemeyer, CEO da Buddemeyer

Sustentabilidade e preocupação ambiental

A preocupação ambiental faz parte da filosofia do Grupo Buddemeyer. "Nós sempre tratamos essa parte de meio ambiente com uma força muito grande. Mesmo antes de existirem leis mais fortes em relação a isso, desde a década de 80 a gente já faz tratamento de efluentes onde a água sai mais limpa do que ela entrou", afirma.