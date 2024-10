AGU entra com recurso contra suspensão do bloco 4 do Enem dos Concursos

No dia 18 de agosto, durante a aplicação das provas do certame, os fiscais teriam entregado por engano os cadernos das provas da tarde no período da manhã a um grupo de candidatos. Mas, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o envelope com os cadernos do exame da tarde foi lacrado novamente e mantido sob guarda da fiscalização e do certificador externo da pasta, e garantiu que não foram acessadas antes do período correto.

AGU, em nota

Governo diz ainda que nenhum dos candidatos que receberam as provas de forma equivocada poderiam ter visto o conteúdo do caderno. Isto porque não havia sido autorizado o início da prova.