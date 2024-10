Como consultar notas do concurso unificado e ver o resultado do CNU

Documentação precisa ser reconhecida em cartório. Todos os documentos precisam ser autenticados em cartório, conforme retificação do edital. Quem não enviar dentro do prazo estipulado, receberá zero nesta etapa do processo

Detalhamento das notas

Para os candidatos de nível superior (blocos 1, 2, 3, 5, 6, e 7), será possível acessar o número de acertos, a nota final e a nota ponderada das provas de conhecimentos gerais e específicos.

No caso dos candidatos de nível médio (bloco 8), o sistema mostrará os acertos por disciplina e a nota ponderada, além da avaliação gramatical da redação.

Ação judicial afetando parte do resultado

As notas do bloco 4 não serão divulgadas no momento devido a uma liminar judicial que suspendeu a publicação. Com mais de 300 mil inscritos, o bloco 4 foi o mais concorrido, oferecendo cargos com altos salários, como o de auditor fiscal do trabalho.

A decisão liminar suspende a divulgação dos resultados, permitindo que a Justiça avalie se houve dano aos participantes. No final do processo, será definido se as provas do bloco 4 devem ser anuladas, caso o prejuízo seja comprovado.