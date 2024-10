Pix tem falhas para maioria dos usuários; BC diz que resolveu problema

Eu ia pedir um lanche e descobri que o pix estava fora do ar, agora estou com fome e sem dinheiro. -- Beatriz (@mckp9jfbf7) October 14, 2024

E minha conta que tá sem cartão e eu não consigo fazer pix pra ninguém? Tô aqui desesperado tentando pagar o Uber e nada -- Madruga Concurseiro de Schrodinger (@madrugaconcurso) October 14, 2024

Nunca a expressão "Caiu o PIX" fez tanto sentido. -- henriquewicz (@henriquewicz) October 14, 2024

Por volta das 11h30, o BC confirmou que há problemas técnicos que tiraram o Pix do ar, sem especificar quais eram as falhas. Em comunicado às instituições financeiras dentro do Informe SPI (Sistema de Pagamentos Instantâneos), ao qual o UOL teve acesso, o BC pediu que as instituições financeiras parem de mandar mensagens para o sistema até segunda ordem. A mensagem foi assinada pelo Deban (Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos).

Às 11h35, o BC disse que as operações foram normalizadas. Em comunicado em seu site, a autarquia afirmou que "problemas técnicos no SPI afetaram o funcionamento do Pix durante a manhã desta segunda-feira (14) e suas equipes "atuaram rapidamente" para resolver a falha.

Às 12h49, o C6, um dos bancos afetados, confirmou o restabelecimento do Pix. A instituição informou que "foi afetada por indisponibilidade do sistema Pix do BC em dois momentos, das 10h30 às 11h15 e depois das 11h25 às 11h50".