Bolsa e dólar oscilam nesta quinta-feira

Por isso, a ação que tem peso de 11,32% no Ibovespa, vem num sobe e desce também. No momento, a ação tinha alta de 0,30%, a R$ 59,53. "A Vale está mostrando que está sendo gerida de forma eficiente e a produção de minério de ferro da companhia teve um aumento recorde, com o maior volume desde 2018", diz Rafael Lage, analista da CM Capital.

Apesar do resultado da companhia estar sendo impactado pela queda nos preços do minério de ferro, há melhora operacional, diz ele. O analista cita, por exemplo, a redução nos custos de transporte do minério, da mina até o porto, dentre outros fatores. "Dessa forma, consideramos as ações como atrativas e recomendamos a compra; apesar de reconhecermos que as ações da VALE3 não são as melhores opções de compra no momento na Bolsa no momento", afirma. O preço alvo é de R$ 76 em 12 meses.

E o que trás força de baixa?

O primeiro motivo é a prévia da inflação. O dado oficial saltou 0,54% em outubro, ante alta de 0,13% em setembro, mostram dados divulgados nesta quinta-feira (24) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). As expectativas sinalizavam para uma alta de 0,5%.

A desvalorização do real diante de uma economia americana mais forte que o esperado é um dos fatores que elevou a inflação aqui. É o que diz Antônio Ricciardi, da GO Associados. O dólar subindo eleva os preços aqui. E, segundo ele, fatores como a são no Oriente Médio (que tende a aumentar o preço do petróleo) só colocam mais fogo na fogueira do câmbio.

Empregos nos EUA

O segundo fator são os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caíram para 227 mil na semana. O total de desempregados segurados subiu para 1,897 milhão na semana encerrada em 12 de outubro. É o maior nível desde novembro de 2021. "Esses indicadores reforçam o cenário de que a economia dos Estados Unidos continua em um ritmo mais forte que o desejado", diz André Galhardo, consultor econômico da plataforma de transferências internacionais Remessa Online.