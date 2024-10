Caixa amplia atuação no setor imobiliário com nova frente para investimento

A Caixa Econômica Federal passou a explorar uma nova frente dentro no setor imobiliário. A ideia é ir além da concessão de empréstimos para a compra e a construção de imóveis, permitindo o acesso ao mercado de capitais. A emissão de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e a assessoria financeira para as empresas na captação de recursos são exemplos de planos disponíveis.

Entrada no setor imobiliário

Banco planeja usar seu banco de investimento para estruturar operações no mercado de capitais. A novidade serve como alternativa de crédito para as construtoras e pode ser oferecida a investidores institucionais especializados no setor.

Meta é aproveitar a experiência que já possuem no setor e contemplar as falhas do financiamento tradicional. A Caixa detém a maior carteira nacional de crédito imobiliário, no montante de R$ 780 bilhões, o que representa 70% do mercado, além de que abrange todo o país e conecta o capital a empresas de várias regiões.