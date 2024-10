Bolsa oscila e dólar sobe nesta sexta-feira

Mas a escalada do dólar continua agressiva, respondendo ao cenário internacional. O mercado teme que a inflação possa voltar nos EUA se Trump vencer as eleições no dia 5 de novembro. Trump prega um crescimento mais robusto da economia dos EUA, com mais tarifas de importação sobre os produtos estrangeiros — o que impulsionaria a alta de preços. Consequentemente, haveria taxas de juros mais elevadas no caso de ele ganhar a eleição. Isso afasta investidores de Bolsas emergentes, como o Brasil. No momento, o índice DXY, que mede a variação do dólar em relação a seis moedas, está em 104,2, com alta de 0,18%.

Vale sobe

A Vale (VALE3) teve queda no seu lucro líquido do terceiro trimestre, mas a ação sobe. Os US$ 2,412 bilhões ficaram 15% abaixo do que o registrado entre julho, agosto e setembro de 2023 e 13% inferior na comparação com o segundo trimestre.

Tudo culpa da desaceleração da economia chinesa. O minério de ferro abaixo dos US$ 100 por tonelada afetou o resultado, mas foi parcialmente compensado pela produção recorde, a maior desde o quarto trimestre de 2018.

Mas o mercado tem o que comemorar, pois previa um resultado bem pior. O lucro acabou ficando 41% acima do previsto, que era de US$ 1,709 bilhões. Além disso, o minério de ferro fechou em alta de 2,81% em Dalian, na China. Por isso, VALE3 ia para R$ 62,22, com alta de 4,22% no horário.

Mariana

O governo federal formalizou por volta das 12h desta sexta o acordo de R$ 170 bilhões para reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG). O ponto central é o pagamento de R$ 132 bilhões em recursos novos pelas empresas envolvidas na tragédia. A barragem do Fundão estava sob a responsabilidade da Samarco - controlada pelas mineradoras Vale (brasileira) e BHP Billiton (anglo-australiana).