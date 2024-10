O que Campos Neto quis dizer ao criticar projeções do mercado

O presidente do Banco Central Roberto Campos Neto enviou um sinal importante para o mercado nesta quinta-feira (24), ao dizer que "os preços do mercado estão exagerados". A fala indica que, para a autoridade monetária, há um exagero no pessimismo com a economia brasileira.

O que ele disse

Para Campos Neto, Brasil está "acima da média". O presidente do BC disse que o mundo todo viu um aumento da dívida devido à pandemia da covid-19 e terá que enfrentar esse problema mais cedo ou mais tarte. Para ele, a forma como o Brasil está lidando com o endividamento "está acima da média". A fala ocorreu após participação da reunião do G20 em Washington, nos Estados Unidos, junto com o ministro da Fazenda Fernando Haddad.

Preços estão exagerados, disse o presidente do BC. Campos Neto disse ainda que vem acompanhando o comportamento do mercado brasileiro, que tem indicado expectativa de alta de juros. "Acho que os preços de mercado estão exagerados neste momento", disse.